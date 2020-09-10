الجيش اللبناني: اندلاع حريق بمستودع إطارات بمرفأ بيروت

بعد انفجار مرفأ بيروت.. شاهد من الجو كيف تغير شكل العاصمة اللبنانية

وثائق حصلت عليها CNN.. كيف وصلت أطنان من نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت؟

بعد انفجار مرفأ بيروت.. ماذا بعد للاقتصاد اللبناني المنهار؟

بعد انفجار مرفأ بيروت.. ما هي نترات الأمونيوم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداولت وسائل إعلام لبنانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفاع أعمدة دخان من جهة مرفأ بيروت.

اندلاع حريق في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات اطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في اخماده #الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/Ej4Y8LKCwp

الجيش اللبناني قال في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "اندلاع حريق في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وقد بدأت عمليات اطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في اخماده".

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "شوهدت ألسنة النيران والدخان تغطي سماء المنطقة.. ويجري التعامل مع الحريق من الفرق المختصة".

وطلب محافظ بيروت مروان عبود، من المدنيين الابتعاد عن ميناء بيروت ومحيطه "حفاظا على سلامتهم" والسماح لرجال الإطفاء بأداء مهامهم دون عوائق، حسبما أفادت الوكالة.

ويذكر أن لبنان شهد قبل شهر انفجارا ضخما قرب مرفأ بيروت، بسبب مادة نترات الأمونيوم بحادثة أودت بحياة قرابة 200 شخص وتسبب في إصابة 6 آلاف شخص، وتشريد 300 ألف شخص في أغسطس آب الماضي.