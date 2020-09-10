تداول فيديو "أجنبي يضرب موظفة سعودية" ووزارة الموارد ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يظهر قيام ما قالوا إنه طريقة تعامل موظف أجنبي مع موظفة سعودية.

وبرز وسم حمل اسم "اجنبي يضرب موظفه سعوديه"، حيث يظهر حوارا بين الموظف الذي يتكلم بلهجة غير سعودية مخاطبا الموظفة السعودية التي كانت تجلس خلف مكتب، الأمر الذي دفع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتعقيب.

إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن الإساءة للموظفات، يتم التحقق حالياً من قبل فرق التفتيش؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام.

المتحدث باسم الوزارة قال في تغريدة على صفحته الرسمية: "إشارة إلى ما تم تداوله حول مقطع فيديو يظهر عدم التزام إحدى المنشآت بضوابط عمل المرأة ويتضمن الإساءة للموظفات، يتم التحقق حالياً من قبل فرق التفتيش؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا للنظام".

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد بصورة مستقلة من مكان وتاريخ التقاط مقطع الفيديو المتداول.