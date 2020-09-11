إيران ترد على بيان اللجنة الرباعية العربية وتوجه نصيحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على بيان اللجنة الرباعية العربية المكونة من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، واصفا ما ورد عنها بـ"القضايا السخيفة والمكررة".

ووجه زادة نصيحة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية لبعض دول المنطقة "للعمل على مواجهة المصدر الاساس لتهديد المنطقة اي الكيان الصهيوني بدلا عن اصدار البيانات الفارغة وخدمة مصالح اميركا وهذا الكيان".

وأعرب المتحدث عن "اسفه للقضايا السخيفة والمكررة الواردة في بيان اللجنة المزعومة التابعة لجامعة الدول العربية، هذه البيانات المملة تمثل الدوران في الحلقة المفرغة للتخويف من إيران واضفاء الشرعية على الكيان الصهيوني اللاشرعي".

وأضاف زادة: "الاتهامات المطروحة التي لا اساس لها نابعة من رؤية دول ارتكبت الخطأ الاستراتيجي في اقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني ويريدون الان متوترين صرف الانظار عن مصدر التهديد حسب اوهامهم".

وكانت اللجنة الرباعية قد ناقشت "تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدة رفضها وإدانتها لهذه التدخلات، وجددت دعوتها لإيران بالكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتوقف عن دعم وكلائها في المنطقة وإثارتها للنعرات الطائفية مما يُشكل تهديداً مستمراً لأمن واستقرار الدول العربية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.