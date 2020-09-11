الأردن.. انفجار يهز مستودعا للذخيرة بمدينة الزرقاء والحكومة تكشف السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الجمعة، عن وقوع انفجار في أحد مستودعات الذخيرة قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء (وسط البلاد)، في حين ذكرت الحكومة أن تماس كهربائي سبب الانفجار.

وأصدرت القوات المسلحة الأردنية بيانا عبر إذاعة القوات المسلحة وجاء فيه أن انفجارا "وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخيرة قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء".

وأضاف الجيش في بيانه أن "المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة عير مأهولة بالسكان وشُكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار".

ودعت القوات المسلحة الأردنية إلى عدم تداول معلومات غير صحيحة، وعدم الاستناد إلا إلى المعلومات الرسمية، في حين نفى الأمن العام الأردني صحة بيان تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط 3 قتلى في الانفجار.

من جانبه، كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أن سبب الانفجار يعود إلى تماس كهربائي في المستودعات، مؤكدا أن المنطقة التي يقع فيها المستودع غير مأهولة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لانفجار ضخم هز مدينة الزرقاء فجر الجمعة.