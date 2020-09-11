دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى الجيش الكويتي صحة ما قال إنه "يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة"، مؤكدًا جاهزيته لحفظ الأمن في البلاد.

وقالت رئاسة أركان الجيش الكويتي، في تغريدة عبر تويتر، مساء الخميس: "تنفي رئاسة الأركان ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتؤكد بأن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الاستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه".

وأهاب الجيش الكويتي "بالجميع تحري الدقة وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة".

ولم يوضح الجيش الكويتي، في بيانه المقتضبب الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أيضًا، طبيعة ما ينفي صحة حدوثه.

تنفي رئاسة الأركان مايتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتؤكد بأن مختلف قطاعات الجيش تعمل وفقا لحالات الإستعداد المقررة لها للمحافظة على أمن البلاد وسلامة أراضيه، وتهيب بالجميع تحري الدقة وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة. https://t.co/GsUb0Rwcbg

ويأتي بيان الجيش في غضون انتشار شائعة في الساعات الأخيرة عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وهو ما ظهر في طريقة تفاعل الكثيرين مع تغريدة الجيش الكويتي، حيث أعربوا عن سعادتهم بعدم صحة الشائعة المتداولة وتمنوا للشيخ صباح الأحمد دوام الصحة والعافية.

وفي 23 يوليو تموز، سافر أمير الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استكمال علاجه بعد عملية جراحية أجراها في بلاده.

وقبل سفره، فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.