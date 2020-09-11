دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، على تقرير لشركة مايكروسوفت الأمريكية حول أن قراصنة من روسيا والصين وإيران حاولوا اختراق حسابات أشخاص ومنظمات لها صلة بالانتخابات الأمريكية 2020.

وعبر سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن رفضه هذه الاتهامات وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، حيث قال: "الولايات المتحدة التي تدخلت منذ عقود في انتخابات دول أخرى بما في ذلك إيران، ليست في وضع يسمح لها بطرح مثل هذا الادعاء السخيف".

وأضاف: "الولايات المتحدة التي تدخلت منذ عقود في انتخابات دول أخرى بما في ذلك إيران، وأطاحت بحكومة الدكتور محمد مصدق المنتخبة في إيران عام 1953 وقادت حملة استخبارات مضادة نشطة ضد دول أخرى، ليست في وضع يسمح لها بطرح مثل هذا الادعاء السخيف".

وتابع قائلا: "كما قلنا مرارا، لا يهمنا من يترأس البيت الأبيض.. المهم هو التزام واشنطن بالقوانین والاعراف الدولية، وتخليها عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، والوفاء بالتزاماتها".