دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لضابط سوداني يتحدث عن المساعدات السعودية لبلاده، ملقيا الضوء على أنه وخلال 40 عاما كانت الطائرات السعودية أول ما يصل للسودان عند وقوع أزمات.

فيديو | ضابط سوداني في الدفاع المدني: 40 عاما من عملي لا توجد إعانات تصل إلينا إلا من #السعودية وأي منزل متضرر تجد لديه مساعدة تحمل شعار مركز #الملك_سلمان #الإخبارية https://t.co/isxV5gWtla

مقطع الفيديو أعادت نشره أيضا قناة الإخبارية السعودية الرسمية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

ويقول الضابط في مقطع الفيديو: "والله 40 سنة أنا شغال في الدفاع المدني والله العظيم احنا ما في إعانة تأتينا في السودان هي من السعودية وأول طائرة تحط في مطار الخرطوم والله السعودية.."

وتابع قائلا: "حتى الآن لو مشيتم بيوت المتضررين وأنا شغال في الشغلة دي، أي متضرر ستجد عنده حاجة من السعودية والملك سلمان، حتى الآن، أي بيت تذهب إليه الآن تجد حاجة داخله من الملك سلمان، داخل بيته يأكلوا فيها يشربوا فيها.."

وأضاف: "والله نحن شاكرين للملك سلمان شكر والله لا يوفي وأحلف على ما أقول قسم، والله ما فعلته السعودية في السودان لم تفعله أمريكا وشغلهم واضح على الأرض.."