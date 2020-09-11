دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، توصل البحرين وإسرائيل إلى اتفاق يسري بموجبه تطبيع العلاقات بينهما، لتصبح المنامة ثاني عاصمة خليجية تقيم علاقات سياسية مع إسرائيل بعد الإمارات العربية المتحدة.

وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر، الجمعة: "اختراق تاريخي آخر اليوم! يتفق صديقتانا العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين على اتفاق سلام".

وأضاف ترامب أن البحرين هي "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!، في إشارة إلى الإمارات التي أعلن ترامب، في 13 أغسطس آب الماضي، أنها اتفقت مع إسرائيل على تطبيع كامل للعلاقات.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!

وبعد الإعلان، قال أوفير جندمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأخير أعلن اعتزام إسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة البحرين.

PM Netanyahu announces that Israel will establish diplomatic relations with the Kingdom of Bahrain!

وكانت البحرين ضمن دول دول عربية، هي السودان والإمارات وسلطنة عُمان، زارها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل أسابيع من أجل "تعميق التطبيع". وأعرب عن أمله في أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات.

وفي 31 أغسطس آب، هبطت أول طائرة إسرائيلية في مطار أبوظبي، في أول رحلة تجارية مباشرة. وكانت تقل على متنها وفدًا إسرائيليًا – أمريكيًا برئاسة صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه جاريد كوشنر.