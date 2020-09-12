وفاة خال بشار الأسد محمد مخلوف "أبو رامي".. وحفيده ينعيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توفي خال الرئيس السوري بشار الأسد، محمد مخلوف، السبت، وفقا لما نشره حفيده، علي، نجل رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف.

ونشر علي مخلوف، صورة لجده عبر صفحته على موقع إنستغرام: "الله يرحمك يا جدو ويجعل مثواك الجنة يا رب"، على حد تعبيره.

وأشار عضو هيئة المصالحة في سوريا، عبر صفحته على موقع فيسبوك، إلى أن سبب الوفاة يعود إلى إصابة مخلوف بفيروس كورونا.

وكان يعتبر مخلوف من أهم رجال الأعمال الذين يسيطرون على نسبة كبيرة من الاقتصاد السوري قبل أن يتسلم ابنه، رامي، من بعده ويستحوذ على 60% من اقتصاد البلاد.

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن محمد مخلوف لعب دور الوسيط بين الرئيس السوري ورامي مخلوف، إثر الأزمة الأخيرة التي وقعت بينهما وأدت إلى الحجز الاحتياطي على أموال مخلوف.