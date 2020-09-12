أردوغان يُحذر ماكرون: لا تعبث مع تركيا

إسطنبول، تركيا (CNN)-- انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إيمانويل ماكرون بعد يومين من انتقاد الرئيس الفرنسي لأنقرة بشأن أنشطة مثيرة للجدل في شرق البحر المتوسط​، مَحذرا ماكرون من العبث مع بلاده.

وقال الرئيس التركي، في تصريحات صحفية، إن ماكرون قال إن لديه مشكلة مع أردوغان نفسه.

وأضاف: "السيد. ماكرون، سيكون لديك المزيد من المشاكل معي. قلت لك عدة مرات لكنك لا تستمع. ليس لديك معرفة بالتاريخ".

وتابع: "أنت لا تعرف التاريخ الفرنسي... لا تعبثوا مع الأمة التركية وتركيا".

وقال أردوغان إن باريس ليس لها الحق في انتقاد تركيا بالنظر إلى سجل فرنسا الاستعماري، مُعتبرًا أنه "لا يمكنكم أن تعلمونا الإنسانية".

وكانت فرنسا وتركيا، وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، على خلاف بشأن ليبيا وشرق البحر المتوسط​، حيث تدعم باريس اليونان وقبرص.

وقال ماكرون، يوم الخميس: "من الواضح أن تركيا لم تعد شريكًا في منطقة البحر المتوسط". وأضاف أن "تركيا حليف في الناتو، لكنها اتخذت إجراءات غير مقبولة".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن تصرفات تركيا داخل ليبيا، وكذلك عمليات التنقيب في المناطق القبرصية كانت مثيرة للقلق بشكل خاص.

وأضاف ماكرون أن الدول الأوروبية يجب أن "تظل واضحة وحازمة" مع الحكومة التركية.