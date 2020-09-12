هذا ما قاله ترامب لحظة إعلانه اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، على تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل قائلا إن "الجمعة كانت مباركة حقا".

ونشر جندلمان تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، ليل الجمعة، كتب فيها: "هذه الجمعة كانت مباركة حقا"، وذلك بعد أن اتفقت المنامة وإسرائيل على تطبيع العلاقات.

وتضمنت تغريدة الناطق باسم نتنياهو للإعلام صورة تجمع بين العلمين البحريني والإسرائيلي، في إشارة إلى يوم تطبيع العلاقات بين الطرفين.

هذه الجمعة كانت مباركة حقا. #البحرين_إسرائيل https://t.co/WnNSE8X3pU

وكانت قد أعلنت المنامة التوصل لاتفاق مع إسرائيل لتطبيع العلاقات وذلك في اتصال هاتفي جمع ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونتنياهو، الجمعة.

ومن المقرر أن توقع البحرين على اتفاقية السلام مع إسرائيل في البيت الأبيض، في 15 سبتمبر/أيلول في نفس الحفل الذي سيشهد أيضا توقيع أبوظبي للمعاهدة نفسها.