أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق المصارع، نافيد أفكاري، السبت، بتهمة قتل موظف دولة أثناء احتجاجات شهدتها البلاد عام 2018، في حين قال محاميه لـCNN إن القضاء الإيراني لم يمنح عائلته فرصة توديعه.

ونفذت السلطات في طهران حكم الإعدام بحق أفكاري، البالغ من العمر 27 عاما، وفقا ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وكان قد سُجن المصارع الإيراني بتهمة قتل موظف دولة أثناء مظاهرات حاشدة شهدتها البلاد في صيف عام 2018، وقد رفضت عائلة الضحية التنازل عن حقها والسماح له بدفع "دية" حسب نظام القصاص في الشريعة الإسلامية، ما أدى لتنفيذ حكم الإعدام بحقه، وفقا لإرنا.

من جانبه، قال محامي أفكاري، حسن يونس، لـCNN إن عددا من المتبرعين وصلوا إلى محافظة شيراز، حيث كان مسجونا، بهدف جمع تبرعات لدفع الدية.

وكشف يونس أن الأوان كان قد فات عندما وصل المتبرعون، إذ أبلغ القضاء الإيراني عائلة المصارع أن حكم الإعدام قد نُفذ بحقه، دون أن تمنح السلطات عائلته فرصة توديعه.