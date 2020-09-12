دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دانت إيران، السبت، "بشدة" تطبيع البحرين علاقاتها مع إسرائيل معتبرة أن المنامة ارتكبت "خطأ كبيرا" بالتشبث بإسرائيل، وحذرت البحرين وما وصفتها بـ"لحكومات المطبعة" من تحمل عواقب أي مساس بأمن الخليج من الجانب الإسرائيلي.

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد (إرنا): "إن من المؤكد أن الشعب الفلسطيني المظلوم والمسلمين الاحرار في العالم سيرفضون التطبيع وأقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب، وبالتالي فأن هذا الاجراء المخزي سيبقى في ذاكرة الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب العالم الحرة الى الأبد".

وأضافت طهران في بيانها: "حكومة البحرين وبدل أن تكسب مشروعيتها من شعبها فأنها وللأسف تدير ظهرها لهذا الشعب وترتكب خطأ كبيرا بالتشبث بكيان الاحتلال وبالتضحية بمبادئ الشعب الفلسطيني من أجل الانتخابات الداخلية الأمريكية"، حسب تعبيرها.

وقالت إيران إن "حكام البحرين" سيكونون شركاء فيما وصفتها بـ"جرائم" إسرائيل، وعن ذلك جاء في بيان الخارجية: "حكام البحرين سيكونون من الآن فصاعدا شركاء في جرائم الكيان الصهيوني باعتباره مصدر التهديد الدائم لأمن المنطقة والعالم الاسلامي والأساس لعقود من العنف والقمع والقتل والحروب والاغتيالات وسفك الدماء في فلسطين المظلومة والمنطقة، وبالنتيجة فأن اجراء حكومة البحرين لن يسفر الا عن تصاعد الغضب والانزجار الدائم للشعب الفلسطيني المظلوم والمسلمين والشعوب الحرة في العالم"، على حد قولها.

ووجهت طهران تحذيرا للمنامة وما وصفتها بـ"الحكومات المطبعة" من تحمل "عواقب" ما وصفته بأي "مساس" إسرائيلي لأمن منطقة الخليج، وفقا لبيان الخارجية.

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامبعن توصل البحرين وإسرائيل لاتفاق تطبيع للعلاقات بينهما، الجمعة، على أن يوقع الطرفان على معاهدة السلام في واشنطن في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.