دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك ليبيون في مظاهرات في مدينة بنغازي (شرق البلاد) ضد تردي الوضع المعيشي والفساد الحكومي، في حراك شبيه لاحتجاجات مماثلة في الغرب شهدتها العاصمة طرابلس.

ويوم الجمعة، واصل المحتجون التظاهر لليوم الثاني على التوالي، وسط هتافات رافضة للفساد وتردي أوضاعهم المعيشية وانقطاعات الكهرباء المستمرة.

كما طالب المحتجون برحيل كل "أجسام الدولة" التي عجزت عن توفير الخدمات ومكافحة الفساد، حسب بيان لهم.

صور توضح استمرار التظاهرات في مدينة #بنغازي ضد الغساد و تردي الوضع المعيشي https://t.co/nJDYZkiNFZ

وفي بنغازي، يقع مقر القيادة العامة لقوات شرق ليبيا بقيادة الجنرال خليفة حفتر.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الاحتجاجات امتدت إلى مدن أخرى في نطاق سيطرة قوات حفتر والحكومة المؤقتة، من بينها مدينتي البيضاء وزلتين.

مظاهرات بنغازي جاءت في غضون أسابيع قليلة من مظاهرات مماثلة شهدتها العاصمة طرابلس في غرب البلاد. وحينها، طافت مسيرات وسط المدينة، واجهتها مجموعات مسلحة موالية للحكومة. فيما اُحيل وزير الداخلية فتحي باشاغا للتحقيق.

وتأتي المظاهرات في شرق البلاد وغربها، بعد فترة قصيرة من إعلان طرفي الأزمة في ليبيا وقف إطلاق النار، وسط مساع دولية للوصول إلى حلول سياسية.

وفي الآونة الأخيرة، شكا ليبيون من انقطاعات في التيار الكهرباء تستمر لساعات طويلة يوميًا، نتيجة نقص إمدادات الوقود الخفيف وخروج وحدات مُولدة للكهرباء عن العمل.