(CNN)-- قال زلماي خليل زاد، الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان، للصحفيين في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، إنه يمكن سحب جميع القوات الأمريكية في أفغانستان بالكامل بحلول أبريل نيسان المقبل، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

وعندما سُئل عن الظروف التي ستكون ضرورية لسحب جميع القوات الأمريكية، قال قال زاد: "ارتياحنا لأننا لن نتعرض للتهديد مرة أخرى، وأن الالتزامات التي تعهد بها الجانبان، الحكومة وطالبان بشأن الإرهاب، ببساطة هي أهم شرط".

وأضاف خليل زاد: "لدينا جدول زمني، وهو أن يتم الانسحاب إذا تم استيفاء الشروط بنهاية أبريل نيسان".

ويوم الجمعة، وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى قطر؛ لحضور افتتاح محادثات السلام بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وقال بومبيو، للصحفيين المسافرين معه على متن الطائرة المغادرة من واشنطن: "أتذكر الغضب. أتذكر الغضب المبرر الذي شعرنا به جميعًا واستجابت أمريكا لذلك بطريقة مبررة تمامًا وناجحة ومناسبة للغاية، والآن هي لحظة لوضع أفغانستان على الخطوة التالية في مسارها".

وأضاف بومبيو: "لا يزال هناك عمل لمكافحة الإرهاب يجب القيام به. يدرك الرئيس ترامب ذلك بعمق".