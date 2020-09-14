دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر الداعية المصري، عبدالله رشدي، الأحد، عن دعمه لرسالة الإعلامية رضوى الشربيني، التي امتدحات المججبات ودعمتهن إلى عدم خلعه.

وكتب رشدي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "شاهدت مقطعاً للمذيعة رضوى الشربيني تدعو فيه للتمسك بما فرضه الله من الحجاب، وتشدُّ على يد نسائنا المُحتجباتِ، وتؤكد على أن الالتزام بالحجاب عند الله خير من تركه"، حسب قوله.

وأضاف الداعية المصري في المنشور نفسه قائلا: "كلمات حقٍّ جريئة تستحق الدعم لا اللوم لكنَّ بعضهم صارت دعوة الخير ثقيلةً على نفوسهم فيحاربون أهلها ولا يطيقون سماعها"، على حد تعبيره.

وكانت قد دعت الشربيني المحجبات إلى عدم خلع حجابهم قائلة: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، أوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وأضافت الإعلامية المصرية قائلة إن غير المحجبة "شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها"، مخاطبة الفتاة المحجبة بقولها: "انتي أحسن عند ربنا"، على حد تعبيرها.

وكان قد قرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر التحقيق مع الشربيني، على خلفية تصريحاتها الأخيرة.