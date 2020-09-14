دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تبادل زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالبحرين واوفير اكونيس وزير التعاون الإقليمي بإسرائيل التهاني بمناسبة إعلان تأييد السلام بين المملكة وإسرائيل.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، حيث ذكرت: "تم خلال الاتصال مناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام مما سينعكس إيجابياً على اقتصاديات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، علما بأن المنطقة مقبلة على طفرة كبيرة في شتى القطاعات الاقتصادية مما سينتج عنه زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل متطلعين للمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والعديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد نشر تغريدات ليل الأحد - الاثنين، قال فيها إنه اتفاقات تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين من شأنها ضخ "المليارات" للاقتصاد الإسرائيلي.

وقال نتنياهو في تغريدته: " أسافر لتحقيق السلام مقابل السلام وتوصلنا إلى اتفاقيتي سلام خلال شهر واحد فقط. هذا هو عصر جديد. هذه الاتفاقيات ستوحد السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي وهي ستضخ المليارات إلى اقتصادنا من خلال الاستثمارات والتعاون والمشاريع المشتركة".