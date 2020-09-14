اتصال بين وزيري الدفاع في البحرين وإسرائيل.. فماذا دار بينهما؟

هذا ما قاله ترامب لحظة إعلانه اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى وزير شؤون الدفاع البحريني اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، الإثنين، بحثا فيه أهمية اتفاقية السلام، ودعا الثاني الأول لزيارة إسرائيل، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وجرى الاتصال العلني الأول بين الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وبيني غانتس، وناقش الطرفان أهمية "اتفاقية أبراهام" وبحثا توقعاتهما بشأن إقامة شراكة وثيقة بين الوزارتين، وفقا لوكالة أنباء البحرين.

وأشار الجانبان إلى أن التعاون بين الوزارتين سيساهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي، وفقا لوكالة الرسمية.

ودعا غانتس نظيره البحريني لإجراء زيارة رسمية إلى إسرائيل واتفقا على مواصلة الحوار في شؤون الدفاع، وفقا لوكال أنباء البحرين.

وكانت قد توصلت البحرين وإسرائيل لاتفاق على التطبيع الكامل، الجمعة، على أن يوقع الطرفان على اتفاقية السلام في العاصمة الأمريكية، واسنطن، الثلاثاء.