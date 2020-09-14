دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر العلم الإسرائيلي على ما يُعرف بـ"البلير هاوس" في العاصمة الأمريكية، واشنطن، وهو مقر الحفل الذي سيشهد توقيع إسرائيل والإمارات والبحرين على اتفاقية السلام الثلاثاء.

ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإعلام العربي، أوفير جندلمان، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، تضمنت صورة للعلم على المقر.

وقال جندلمان في التغرية نفسها: "العلم الإسرائيلي يرفرف فوق البلير هاوس، مقر الضيافة الرسمي التابع للرئيس الأمريكي، تكريما لدولة إسرائيل ولرئيس الوزراء نتنياهو وذلك عشية مراسم التوقيع على اتفاقيتي السلام التاريخيتين مع الإمارات والبحرين التي ستعقد غدا في البيت الأبيض"، على حد تعبيره.

العلم الإسرائيلي يرفرف فوق البلير هاوس، مقر الضيافة الرسمي التابع للرئيس الأمريكي، تكريما لدولة إسرائيل ولرئيس الوزراء نتنياهو وذلك عشية مراسم التوقيع على اتفاقيتي السلام التاريخيتين مع الإمارات والبحرين التي ستعقد غدا في البيت الأبيض. https://t.co/BZufLSaBOI

ومن المقرر أن يستضيف البير هاوس، وهو أجد المقرات المخصصة لإقامة اضيوف الرئيس الأمريكي في واشنطن، حفل توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.