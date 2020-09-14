ممسكا بمسودتي السلام مع الإمارات والبحرين.. بم وعد نتنياهو الإسرائيليين؟

الشرق الأوسط
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ممسكا بمسودتي السلام مع الإمارات والبحرين.. بم وعد نتنياهو الإسرائيليين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفاقيتي السلام مع الإمارات والبحرين بـالتاريخيتين" واعدا الإسرائيلين بأن تنضم دول إلى نظيرتها التي وقعت معاهدات تطبيع مع إسرائيل.

وظهر نتنياهو في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وهو يحمل مسودتي السلام في "بلير هاوس" الذي سيستضيف حفل التوقيع على معاهدتي السلام الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية في ولشنطن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أمسك بيدي مسودة اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات وتصريح السلام بين إسرائيل والبحرين"، على حد قوله.

وأضاف نتنياهو قائلا: "عملنا على إنجاز ذلك على مدار سنوات طويلة وهذه اللحظة ستحدث غدا، هذا تحول عظيم في تاريخ إسرائيل وأيضا في تاريخ الشرق الأوسط".

ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي مواطني دولته بتوقيع المزيد من اتفاقيات السلام مع دول أخرى وأبرز الدور الإيجابي لهاتين المعاهدتين عليهم.

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