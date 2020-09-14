ريم الهاشمي لـCNN قبيل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل: حريصون على نهج الأمل والرخاء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفاقيتي السلام مع الإمارات والبحرين بـالتاريخيتين" واعدا الإسرائيلين بأن تنضم دول إلى نظيرتها التي وقعت معاهدات تطبيع مع إسرائيل.

وظهر نتنياهو في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، وهو يحمل مسودتي السلام في "بلير هاوس" الذي سيستضيف حفل التوقيع على معاهدتي السلام الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية في ولشنطن.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أمسك بيدي مسودة اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات وتصريح السلام بين إسرائيل والبحرين"، على حد قوله.

وأضاف نتنياهو قائلا: "عملنا على إنجاز ذلك على مدار سنوات طويلة وهذه اللحظة ستحدث غدا، هذا تحول عظيم في تاريخ إسرائيل وأيضا في تاريخ الشرق الأوسط".

قلت في البلير هاوس بواشنطن: أمسك بيدي مسودة اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات وتصريح السلام التاريخي بين إسرائيل والبحرين. هذا هو تحول عظيم في تاريخ إسرائيل وأيضا في تاريخ الشرق الأوسط. أعدكم, وفقا لما أشاهده هنا, بأن دول أخرى ستقوم بذلك أيضا. https://t.co/LNjMLI4TJe

ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي مواطني دولته بتوقيع المزيد من اتفاقيات السلام مع دول أخرى وأبرز الدور الإيجابي لهاتين المعاهدتين عليهم.