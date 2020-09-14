انتهاء معاناة فتاة سعودية حجزت 9 أشهر بغرفة على يد والدها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تمكنت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية من انهاء معاناة فتاة حجزت لمدة 9 أشهر في غرفة على يد والدها.

فيديو | #هيئة_حقوق_الإنسان تنهي معاناة فتاة تعرضت لـ #العنف_الأسري والحجز 9 أشهر داخل غرفة على يد والدها #الإخبارية https://t.co/3UtZgFi53a

وأوضحت نورة الحقباني، المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان في المملكة في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية السعودية الرسمية: "الفتاة التي تعرضت للعنف والحجز 9 أشهر داخل غرفة على يد والدها فقد أحيلت الفتاة ولله الحمد إلى دور الإيواء، أما والدها فقد أحيل إلى المحاكمة.."

وأضافت الحقباني قائلة: "أو التأكيد على أن مواضيع العنف الاسري بكافة أشكالها وصورها تحظى بأهمية خاصة لدى هيئة حقوق الإنسان وتعمل بشكل مستمر وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التصدي لهذه الجريمة.. أنظمة المملكة العربية السعودية قد جرمت العنف الاسري وصدر نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل وكذلك نظام التحرش وجميعها تتصدى لموضوع العنف الأسري.."

تتنوع أشكال #العنف_الأسري وتختلف صوره ؛ ويعدالأطفال والنساء، وكبار السن، أكثر الفئات تعرّضاً له. لدينا في #السعودية أنظمة عديدة تتصدى لهذه الآفةالخطيرة، ولن تكون فاعلة إلاّ بمشاركة الجميع في الإبلاغ عن أي حالة عنف على الرقم 1919.

من جهته نشر عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان تغريدة قال فيها: " تتنوع أشكال العنف الأسري وتختلف صوره؛ ويعد الأطفال والنساء، وكبار السن، أكثر الفئات تعرّضاً له.. لدينا في السعودية أنظمة عديدة تتصدى لهذه الآفة الخطيرة، ولن تكون فاعلة إلاّ بمشاركة الجميع في الإبلاغ عن أي حالة عنف على الرقم 1919".