دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الإثنين، أن بلاده لم تتراجع عن أنشطتها البحثية شرق المتوسط، مؤكدا أن عودة سفينة "الريس عروج" كانت بداعي الصيانة فقط.

وقال أوغلو في مقابلة مع قناة تركية خاصة، ونقلت تصريحاته وكالة الأناضول الرسمية، إن السفينة تجري أنشطة بحثية في المنطقة منذ نحو الشهر وعادت لإجراء أعمال صيانة فقط.

وأضاف وزير الخارجية التركي قائلا: "نسمع تصريحات مختلفة من الجانب اليوناني حيال عودة الريس عروج إلى ميناء أنطاليا، فرئيس الوزراء يراها خطوة إيجابية بينما تعتبرها الرئيسة تراجعا تركياً"، في إشارة إلى ما قالته الرئيسة اليونانية ورئيس الوزراء في أثينا.

ورغم ذلك ترك أوغلو الباب مفتوحا للحوار مع اليونان، إذ أشار إلى أن بإمكان الدولتين "كجارتين" إجراء لقاءات مباشرة، دون شروط مسبقة في حال لم تفرض أثينا شروطا.

ورد وزير الخارجية التركي على تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتشوتاكيس، حول استعداد بلاده للحوار مع أنقرة في حال عدم حدوث استفزازت من جانب أنقرة، قائلا: "هذا تصريح إيجابي ولكن لا نقبل بأي شروط مسبقة"، وفقا للأناضول.