دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، صورة تجمع نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد مع وزير الداخلية أنس الصالح واللواء سالم نواف الأحمد وذلك بمناسبة تعيين الأخير رئيساً جديدا لجهاز أمن الدولة.

الله يرحم الشيخ #جابر_الأحمد برحمته الواسعه بس وين صورة الأمير الحالي الشيخ #صباح_الأحمد ؟!!! https://t.co/Rua39vcpjG

الصورة نشرتها الإعلامية الكويتية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلة: "الله يرحم الشيخ جابر الأحمد برحمته الواسعة بس وين صورة الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد؟!"

سمو الشيخ #صباح_الخالد وخلفة صورة صاحب السمو الأمير الشيخ #صباح_الأحمد وصاحب السمو نائب الأمير الشيخ #نواف_الأحمد هكذا تعودنا أن نرى في مقرات القياده الحكوميه 👍🏻 https://t.co/TgPcuG5VUc

وفي تغريدة منفصلة نشرت فجر السعيد صورة أخرى بتعليق قالت فيه: "سمو الشيخ صباح الخالد وخلفة صورة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وصاحب السمو نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد هكذا تعودنا أن نرى في مقرات القيادة الحكومية.."

وكانت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية قد ذكرت في تقرير، الاثنين، أن الشيخ صباح خال الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء استقبل في قصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد الصباح "حيث قدم لسموه الشيخ سالم نواف الحمد الصباح وذلك بمناسبة تعيينه رئيسا لجهاز أمن الدولة".