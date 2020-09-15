حريق داخل مجمع تجاري قيد الإنشاء في بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الدفاع المدني اللبناني، صباح الثلاثاء، السيطرة على حريق داخل مجمع تجاري قيد الإنسان وسط العاصمة اللبنانية، بيروت.

يعمل عناصر من الدفاع المدني في هذه الاثناء على إخماد النيران التي اندلعت داخل مجمع تجاري قيد الانشاء في وسط بيروت. وقد تمت السيطرة على الحريق ولم يسجل وقوع اي اصابات. https://t.co/ZQrUzVsSh8

وقال الدفاع المدني: "يعمل عناصر من الدفاع المدني في هذه الاثناء على إخماد النيران التي اندلعت داخل مجمع تجاري قيد الانشاء في وسط بيروت. وقد تمت السيطرة على الحريق ولم يسجل وقوع اي إصابات".

ونشر الدفاع المدني اللبناني صورة مرفقة بالتغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تظهر ارتفاع أعمدة الدخان من المبنى.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية على لسان رئيس شعبة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني، جورج أبو موسى قوله إن أسباب الحريق الذي اندلع صباح اليوم لم تعرف بعد.