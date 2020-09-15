دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في الردود ما بين الإعلامي المصري، عمرو أديب وقناة الجزيرة القطرية على وصفته بـ"حقيقة لقطات نشرها عن هدم مساجد في تركيا"، وسط الجدل حول "هدم مساجد في مصر".

#الحكاية| عمرو أديب: هو أردوغان بيهد علشان يعمر.. والسيسي بيهد علشان يبني القليس بتاع أبرهة الحبشي!! #MBCMASR https://t.co/XPyFAQu9ZZ

وقال عمرو أديب ردا على هذه التقارير في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC: في مقطع فيديو "هو أردوغان بيهد علشان يعمر.. والسيسي بيهد علشان يبني القليس بتاع أبرهة الحبشي!!"، موضحا: "قناة الجزيرة بتقول ايه؟ وده ينفع فقط في تركيا، أردوغان بس هو الي بيهدم المساجد عشان جالها شوية ميه، السؤال المهم الي انتوا مرديتوش عليه، وطبعا اتحداكم تردوا عليه، طيب والجوامع التي في القرى التركية الكردية؟ دي اتهدت ليه؟.."

ضربة قاسية للإعلامي #عمرو_أديب .. وحدة التحقق في #الجزيرة_مباشر تكشف حقيقة لقطات التي عرضها لهدم مساجد في #تركيا #المسائية #مصر https://t.co/juj2X6613f

قناة الجزيرة من جهتها قالت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي: "كشفت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر حقيقة ملابسات ثلاثة مقاطع فيديو استخدمها عمرو أديب في برنامجه على فضائية إم بي سي مصر السعودية، واعتمد عليها بشكل رئيسي في سياق حديثه عما وصفها بـ’عمليات هدم للمساجد في تركيا‘ على غرار ما يحدث في مصر، حيث استخدم هذه المقاطع بشكل مضلل وفي غير السياق الحقيقي في إطار عقد مقارنة بين سلوك السلطات التركية وسلوك السلطات المصرية مع المساجد".

ويذكر أن وزارة الأوقاف المصرية ردت مجددا على التقارير حول إقدام السلطات على "هدم مساجد" في البلاد، قائلة في بيان، الاثنين: "ما تبثه قنوات الفتنة وجماعات أهل الشر عن هدم المساجد أخبار مفبركة لا صحة لها وتفتقد أدنى درجات المصداقية، وأكبر رد أن الوزارة ستفتح 71 مسجدًا من تنفيذها الجمعة القادمة الموفق 18 / 9 / 2020م بإذن الله تعالى، يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م".