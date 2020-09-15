دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق لها بعد توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، رأت السلطة الفلسطينية أن هذه الاتفاقات لا تجلب السلام للشرق الأوسط، وفقا لتصريحات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة النضال الشعبي، أحمد مجدلاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال مجدلاني: "قوى اليمين المتطرف في إسرائيل انقضت على مشروع السلام والحل التاريخي الذي وقعه رابين وكان ذلك باغتياله".

وأضاف المسؤول الفلسطيني قائلا: "إن فشل إدارة ترمب في تمرير صفقة القرن من قبل شعبنا وقيادته، دفعها للتعويض عن ذلك بعقد اتفاقات إذعان مع بعض الدول العربية للإيهام بأنه من الممكن تحقيق سلام في الشرق الاوسط دون الفلسطينيين ودون الانسحاب وإنهاء الاحتلال"، على حد تعبيره.

وتابع مجدلاني قائلا: "جوهر الصراع في المنطقة هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فلا أمن ولا سلام ولا استقرار دون الانسحاب من الأرض المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967".

وأكد المسؤول الفلسطيني أن "نتنياهو يوهم الاسرائيليين بأنه يصنع سلام مع الإمارات والبحرين، اللتان لم تحاربا إسرائيل في يوم من الأيام، في حين أن الصراع القائم والدائم والمستمر هو مع الفلسطينيين ولن يجد الاسرائيليون الاستقرار والأمن دون السلام مع الفلسطينيين"، على حد تعبيره.

وكانت قد وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقية سلام مع إسرائيل في البيت الأبيض، الثلاثاء، برعاية أمريكية.