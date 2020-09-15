تسلسل زمني.. مراسم توقيع الإمارات والبحرين اتفاقية السلام مع إسرائيل

شاهد.. ترامب يستقبل وزيري خارجية البحرين والإمارات في البيت الأبيض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توقع الإمارات والبحرين اتفاقية السلام مع إسرائيل، الثلاثاء، في البيت الأبيض، نستعرض في هذا الخبر تسلسل الأخبار المتعلقة بحفل التوقيع.

انتهاء حفل التوقيع على اتفاقية السلام في البيت الأبيض

الإمارات والبحرين توقعان على اتفاقية السلام مع إسرائيل

وزير الخارجية البحريني: ما كان يُحلم به قبل سنوات يمكن اليوم أن يتحقق

وزير الخارجية البحريني: نهنئ أشقاءنا في الإمارات على توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل

الشيخ عبدالله بن زايد: اتفاقية السلام ستمكننا من تلبية طموحات الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة

الشيخ عبدالله بن زايد يشكر نتنياهو على وقف عملية الضم

الشيخ عبدالله بن زايد: هذه المبادرة لم تكن لتكلل بالنجاح لولا جهود ترامب

نتنياهو: هذا ليس سلاما بين الزعماء بل بين الشعوب أيضا

نرامب: سكان الشرق الأوسط لن يسمحوا لكراهية إسرائيل أن تكون ذريعة للتشدد

نرامب: اتفاقية السلام ستفتح المجال للمسلمين لزيارة المسجد الأقصى وإسرائيل

بدء حفل توقيع الإمارات والبحرين اتفاقية السلام مع إسرائيل

ترامب: سأبرم اتفاقا مع إيران إذا فزت بالانتخابات الرئاسية

ترامب: سترون إيران تلجأ إلينا في وقت قصير

الشيخ عبدالله بن زايد: هذه الخطوة تؤشر على تطوير التعاون مع أمريكا

الشيخ عبدالله بن زايد: نود أن نظهر لشعبنا أن هناك أنباء سارة من هذا الجزء من العالم

ترامب: دول أخرى ستنضم إلى ركب الموقعين على اتفاق سلام مع إسرائيل

وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض

ترامب يلتقي وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد قبيل التوقيع

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض #واشنطن_دي_سي #OFMUAE https://t.co/pLRSnUrUz7

ترامب يلتقي وزير الخارجية البحريني عبدالطيف الزياني قبيل التوقيع

الوفد الإماراتي يستعد للمغادرة إلى مقر الحفل