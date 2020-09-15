ترامب: سأعقد صفقة عظيمة لإيران بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن استعداده لعقد صفقة مع إيران إذا فاز بفترة رئاسية ثانية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين لترامب مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل مراسم توقيع الإمارات والبحرين للسلام مع إسرائيل في البيت الأبيض.

وقال ترامب، خلال لقاء مع عبدالله بن زايد: "سنرى ما يحدث مع إيران، سأقول إنه عقب الانتخابات، ربما في غضون أسبوع، ربما في غضون شهر، ستعود إيران وتقول دعونا نحل هذا الأمر بأكمله".

وأضاف ترامب أن "إيران تعاني، أعتقد أنهم يريدون عقد صفقة، لكنهم يفضلون التعامل مع جو بايدن النعسان أكثر مني، لأنه كما تعرفون سنعقد صفقة وسأعقد صفقة عادلة جدا".

وخلال الاجتماعين مع عبدالله بن زايد ونتنياهو، قال ترامب: "أعتقد أنه بعد انتخاباتنا، الانتخابات الأمريكية، إذا ربحنا، سيكون لدينا اتفاق مع إيران".

كما صرح ترامب في اجتماعه مع نتنياهو بأنه يريد لإيران أن تكون "دولة عظيمة وأمة عظيمة"، مضيفا: "أعتقد أن ذلك سيكون أمرا رائعا".

ورأى ترامب أن الإيرانيين قد يعقدون "صفقة أفضل لهم" إذا فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية. وقال ترامب: "لكنني سأبرم صفقة جيدة مع إيران. سأعقد صفقة عظيمة لإيران سوف نعيدهم سوف نساعدهم بكل الطرق الممكنة، وإيران ستكون سعيدة جداً، إيران سوف تكون غنية جدا وبسرعة جدا".