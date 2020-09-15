عبد الله بن زايد لنتنياهو: شكراً لك على اختيار السلام ووقف ضم الأراضي الفلسطينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفتين صاروخيتين أُطلقتا من قطاع غزة على إٍسرائيل خلال كلمة وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبدالله بن زايد، قبيل حفل توقيع "اتفاق أبراهام" في البيت الأبيض، الثلاثاء.

ونشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيها: " خلال حفل توقيع معاهدة السلام التاريخية في البيت الأبيض وخاصة خلال كلمة معالي وزير خارجية الإمارات أطلق إرهابيون من قطاع غزة قذيفتيْن صاروخيتيْن من القطاع نحو إسرائيل حيث اعترضت منظومة القبة الحديدية إحداها"، على حد قوله.

وأضاف أدرعي قائلا في التغريدة نفسها: "لا مستقبل للإرهاب. (الصورة للانذارات على شاشة التلفزيون الإسرائيلي)"، حسب قوله.

وأظهرت التغريدة صورة للإنذارات التي ظهرت على شاشة التلفزيون الإسرائيلي أنثاء كلمة الشيخ عبدالله بن زايد.

خلال حفل توقيع #معاهدة_السلام التاريخية في البيت الأبيض وخاصة خلال كلمة معالي وزير خارجية الإمارات أطلق إرهابيون من قطاع #غزة قذيفتيْن صاروخيتيْن من القطاع نحو إسرائيل حيث اعترضت منظومة القبة الحديدية إحداها. لا مستقبل للإرهاب. (الصورة للانذارات على شاشة التلفزيون الإسرائيلي) https://t.co/U6u4wFMYIJ

وأكد مراسل CNN في القدس، أن القذيفتين أسفرتا عن إصابة 5 أشخاص في الداخل الإسرائيلي.

وكانت قد وقعت الإمارات والبحرين اتفاق السلام مع إسرائيل في البيت الأبيض، الثلاثاء، وذلك بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب