تتعلق بكنيس يهودي.. البيت الأبيض يكشف هدية كوشنر لملك البحرين

توب 5: الهاشمي لـCNN: حريصون على الأمل والرخاء.. واتصال بين وزيري الدفاع في البحرين وإسرائيل

هذا ما قاله ترامب لحظة إعلانه اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف مسؤول في البيت الأبيض عن الهدية التي قدمها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، على خلفية زيارته إلى المنامة مطلع الشهر الجاري.

ونشر مساعد ترامب والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، آفي بيركوفيتز، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، تضمنت صورة لكوشنر وملك البحرين بينما كان الأول يقدم هدية للشيخ حمد بن عيسى.

وقال بيركوفيتز: "اللحظة التي أعطى فيها جاريد كوشنر سمو الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين لفافة التوراة لكنيس في البحرين"، على حد قوله.

The moment Jared Kushner gave His Majesty King Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa of the Kingdom of Bahrain a Torah scroll for a Synagogue in Bahrain https://t.co/RvPif5x51I

وكان قد زار كبير مستشاري البيت الأبيض البحرين في 1 سبتمبر/أيلول الجاري بعد أن وصل إلى الإمارات على رأس وفد جاء على متن أول طائرة تجارية بين إسرائيل والإمارات.

ومن المقرر أن توقع المنامة وأبوظبي على اتفاقية السلام مع إسرائيل في "بلير هاوس" بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، الثلاثاء.