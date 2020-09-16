عبد الله بن زايد لنتنياهو: شكراً لك على اختيار السلام ووقف ضم الأراضي الفلسطينية

ريم الهاشمي لـCNN قبيل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل: حريصون على نهج الأمل والرخاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ربط قناة إسرائيلية مع قناتي دبي والبحرين خلال تغطية توقيع اتفاق السلام، بواشنطن، الثلاثاء.

مشهد كان يبدو خياليا قبل شهر ولكن من اليوم فصاعدا إنه سيكون طبيعيا. https://t.co/TNIth6OylT

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث الإسرائيلي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "مشهد كان يبدو خياليا قبل شهر ولكن من اليوم فصاعدا إنه سيكون طبيعيا".

واستشهد جندلمان بمقطع فيديو نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية عن الربط، بتعليق قالت فيه: "بعد توقيع معاهدة السلام.. أول ربط تلفزيوني بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.. تلفزيون دبي وتلفزيون البحرين والمحطة 12 الإسرائيلية في أول بث تاريخي مباشر.."

ووقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية سلام لإقامة علاقات شاملة، فيما وقعت البحرين وإسرائيل إعلان تأييد السلام تمهيدا لاتفاق سلام بينهما، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد والبحريني عبداللطيف الزياني.