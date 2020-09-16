عبد الله بن زايد لنتنياهو: شكراً لك على اختيار السلام ووقف ضم الأراضي الفلسطينية

ريم الهاشمي لـCNN قبيل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل: حريصون على نهج الأمل والرخاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مقطع فيديو يظهر إضاءة أعلام كل من أمريكا وإسرائيل والإمارات والبحرين على أسوار البلدة القديمة في القدس، الثلاثاء بعد توقيع اتفاق السلام.

تعليق إيفانكار ترامب جاء بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، واقتصر على كلمة واحدة هي "غير عادي".

تعليق إيفانكا جاء على مقطع فيديو نشره أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي قال في تعليق: "رسالة سلام جميلة أسوار البلدة القديمة في القدس أضيئت الليلة بأعلام إسرائيل وأمريكا والإمارات والبحرين.. هذه رياح التغيير".

ووقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية سلام لإقامة علاقات شاملة، فيما وقعت البحرين وإسرائيل إعلان تأييد السلام تمهيدا لاتفاق سلام بينهما، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد والبحريني عبداللطيف الزياني.