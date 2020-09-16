نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—رد جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على سؤال حول إن كانت المملكة العربية السعودية من بين الدول الستة التي قال ترامب إنها مستعدة للانضمام لاتفاق السلام مع إسرائيل.

السؤال من الزميل وولف بليتزر بـCNN حول إن كانت السعودية من بين الدول الـ6، أجاب كوشنر: "اعتقد أننا شهدنا تغييرات كثيرة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، الرئيس ترامب عمل على مقربة من الملك سلمان ولدينا تهديد مشترك من إيران.."

وتابع قائلا: "أعتقد أننا نشهد تشكل شرق أوسط جديد، الرئيس ترامب قدم رؤيته حول ذلك في أول رحلة له (بعد تسلمه منصبه كرئيس) إلى الرياض. اعتقد أن الزعماء تعبوا من كيفية تنفيذ الأمور سابقا—عندما نقدم صفقتنا للسلام، رأيت رفض القيادة الفلسطينية لها، يريدون مساعدة الشعب الفلسطيني، ولكنهم لن يسمحوا لهم بإعاقة المصالح القومية لهذه الدول".

وأضاف كوشنر: "ما حصل في الشرق الأوسط أن الصفقة استقبلت بصورة حسنة، هذا ما دفع البحرين للانضمام سريعا، رأوا حفاوة باستقبال الصفقة، شعوب المنطقة تعبت من الحروب ومن الصراعات ويريدون المضي قدما.."

وأردف المستشار الأمريكي: "عندما أعلنا عن الصفقة الأولى بين الإمارات وإسرائيل، فاجأنا الجميع، من النادر في واشنطن أن تكشف عن خبر عبر تغريدة رئاسية، الدبلوماسية التي قمت بها كانت غير تقليدية وتعرضنا لانتقادات لقيامنا بها بهذا الشكل، ولكننا أبقينا أوراقنا قريبة من مصالحنا للوصول إلى نتائج.."