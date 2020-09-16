السعودية تعلن وقوفها مع الشعب الفلسطيني: ندعم التوصل لحل عادل وشامل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التأكيد على موقف الثابت والرافض للمساس بأراضي الدول العربية ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وأشارت الحكومة في جلستها التي ترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى "ما أكدته المملكة من اهتمام وحرص على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة".

وأعاد المجلس التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل لما وصفها بـ"القضية الفلسطينية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكانت قد وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاقية سلام مع إسرائيل، الثلاثاء، في البيت الأبيض، لتكونا أول دولتين خليجيتين تقدمان على هذه الخطوة.