ناقض نفسه.. ترامب: فكرت باغتيال بشار الأسد لكن وزير الدفاع رفض

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ناقض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تصريحاته السابقة، باعترافه أنه أراد أن يأمر وزير الدفاع آنذاك جيمس ماتيس، باغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، رغم أنه كان قد نفى ذلك سابقا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "Fox News" الأمريكية الثلاثاء، إنه كان يريد أن يأمر ماتيس باغتيال الأسد، مشيرا إلى أن وزير الدفاع عارض الفكرة ورفضها.

وناقض الرئيس الأمريكي تصريحات سابقة له أدلى بها عام 2018، وقال حينها إن تقريرا صحفيا تحدث عن عزمه اغتيال الأسد "من وحي الخيال" ولفت حينها إلى أن خيار اغتيال الرئيس السوري لم يكن مطروحا ولن يكون كذلك، على حد قوله حينها.

وكان قد نشر الصحفي الأمريكي بوب وودوورد تقريرا تحدث فيه عن عزم ترامب اغتيال الأسد بعد هجوم كيماوي اتهمت القوات الحكومية السورية بتنفيذه عام 2017.

وناقض ترامب نفسه في هذه المقابلة مرات عدة وفي قضايا كثيرة كان أهمها ادعاؤه أنه من طرد ماتيس من منصبه في حين أن وزير الدفاع السابق هو من استقال عام 2018.