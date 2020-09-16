كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافع الداعية الإماراتي، لدكتور وسيم يوسف، عن توقيع بلاده اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، موجها رسالة للمنتقدين مفادها أن إسرائيل لم تدمر عددا من الدول العربية ولم تحتضن منظمات "إرهابية" مثلما فعل بعض "العرب"، ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية لتأييد وجهة نظره.

وكتب يوسف تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "سأخبركم قصة لمن يُزايد على معاهدة السلام بين البحرين والإمارات مع إسرائيل: إسرائيل لم تدمر سوريا، إسرائيل لم تحرق ليبيا، إسرائيل لم تشتت شعب مصر، إسرائيل لم تحطم ليبيا، إسرائيل لم تمزق لبنان، قبل أن تعيبوا إسرائيل أنظروا إلى أنفسكم بالمرآة يا عرب فالعلة بكم"، على حد تعبيره.

من جانبها، أعادت الخارجية الإسرائيلية نشر تغريدة يوسف عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية)، وعلقت عليها بالقول: "عندما تدرك الشعوب العربية هذه الحقائق فالسلام قادم قريبا باذن الله"، حسب تعبيرها.

عندما تدرك الشعوب العربية هذه الحقائق فالسلام قادم قريبا باذن الله https://t.co/f6jOxTL6Lg

وهاجم الداعية الإماراتي ما وصفها بـ"لثورات المجنونة" وانتقد دعم العرب لها، إذ قال عن ذلك: "أنتم يا عرب من صفقتم للثورات المجنونة، أنتم من خرج لحرق شوارع بلادكم، أنتم من صفقتم للإخوان المسلمين، أنتم من أحتضن حزب الله أنتم من تسلط بالاعلام على أنفسكم!"، حسب قوله.

وتابع يوسف قائلا في التغريدة نفسها: "أنتم من فجرتم مساجد وكنائس بعضكم البعض، منكم خرجت داعش، وأخواتها، أنتم من كفر بعضكم بعضا المرض والعلة بكم وليس بإسرائيل"، على حد تعبيره.

أنتم يا عرب من صفقتم للثورات المجنونة، أنتم من خرج لحرق شوارع بلادكم، أنتم من صفقتم للإخوان المسلمين، أنتم من أحتضن #حزب_الله أنتم من تسلط بالاعلام على أنفسكم! أنتم من فجرتم مساجد وكنائس بعضكم البعض، منكم خرجت #داعش وأخواتها، أنتم من كفر بعضكم بعضا المرض والعلة بكم وليس بإسرائيل

وكانت قد وقعت الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في البيت الأبيض، الثلاثاء، لتكونان في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم على هذه الخطوة.