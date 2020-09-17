تداول فيديو حريق ضخم بجبل عمد في مكة بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر اندلاع حريق ضخم في جبل عمد في منطقة ميسان التابعة لإمارة مكة.

#مدني_ميسان يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار في جبل " عمد " بمركز ثقيف .. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق #حريق_جبل_عمد https://t.co/je9PMJVq3M

إمارة مكة نشرت مقطع فيديو للحريق قائلة في تعليق: "مدني ميسان يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار في جبل عمد بمركز ثقيف.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق"، مستشهدة بوسم "حريق جبل عمد".

وبرز الوسم من بين أكثر المواضيع المتداولة في المملكة العربية السعودية، صباح الخميس، ليتداول نشطاء صور ومقاطع فيديو من زوايا مختلفة للحادثة.