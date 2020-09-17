شرطة دبي تُعلن ضبط زعيم عصابة مخدرات في عملية مشتركة بين 10 دول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شرطة دبي، الخميس، أنها تمكنت من إلقاء القبض على دينيس ماتوشي، أحد زعماء عصابة "كومبانيا بيلو" (Kompania bello) للجريمة المُنظمة العابرة للحدود، والضالعة في جرائم اتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ عمليات تهريب بين أمريكا الجنوبية وأوروبا، وصلت قيمتها إلى مليار و523 مليون درهم إماراتي (413 مليون دولار).

وذكرت القيادة العامة لشرطة دبي، في بيان، أنه تم إلقاء القبض على زعيم العصابة المطلوب لدى السلطات الإيطالية بتهمة "التواطؤ الإجرامي وتزعم عصابة اتجار بالمواد المخدرة على مستوىٍ دولي"، في عملية دولية مشتركة ومتزامنة مع 10 دول حملت اسم عملية "لوس بلانكوس" (los blancos).

وأضافت أن العملية "ساهمت في الإطاحة بـ 20 مطلوباً من زعماء العصابة، الثلاثاء الماضي، في ساعة صفر واحدة، وذلك بعد صدور النشرة الحمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لضبط كافة زعماء العصابة ومنهم زعيم العصابة المتواجد في دبي، ألباني الجنسية".

وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري إن إلقاء القبض على زعيم عصابة "كومبانيا بيلو" جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بناءً على المعلومات المتبادلة مع السلطات الإيطالية وبعد صدور النشرة الحمراء بتوقيفه.

ومن جانبه، قال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، إن عملية "لوس بلانكوس" نفذها ضباط شرطة دبي "في ساعة صفر واحدة تم الاتفاق عليها مع كافة الأجهزة الشرطية في 10 دول للإطاحة بـ 20 مطلوباً من زعماء العصابة في ضربة واحدة، وذلك في كل من إيطاليا، وألبانيا، وألمانيا، وإسبانيا، وهنغاريا، اليونان، ورومانيا، وهولندا، والإمارات، وبريطانيا".