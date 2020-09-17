تداول تقارير إرسال وفد مفتشين لإغلاق مسجد الفاضل في مصر.. والأوقاف ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير عن إرسال السلطات المصرية، لوفد من المفتشين إلى مسجد الفاضل في منطقة السادس من أكتوبر بغية إغلاقه.

وزارة الأوقاف في مصر ردت على هذه التقارير في بيان نشرته على موقعها الرسمي، قالت فيه: "تؤكد وزارة الأوقاف أن ما أثير عن إرسال الأوقاف وفدًا من مفتشي الوزارة لإغلاق مسجد فاضل بالسادس من أكتوبر لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وهو ما أكدته مديرية أوقاف الجيزة".

وأكدت الأوقاف في بيانها على أن "المسجد يحظى بالعناية اللازمة من الأستاذ الدكتور/ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ويقوم فضيلته بالإشراف على المسجد والجانب الدعوي فيه خير قيام".

ويشار إلى أن قضية هدم المساجد في مصر برزت مؤخرا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي تطرقت له الأوقاف مرارا بتأكيد عدم صحة ذلك مستشهدة بعدد المساجد الجديدة التي يتم أو يخطط لافتتاحها في البلاد.