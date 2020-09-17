خلفان: انتقادنا لليهود لا معنى له ومخاوف التوسع الإسرائيلي غير مبررة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي إن انتقاد اليهود لا معنى له، مؤكدا على أنه "إذا تسعة ملايين يهودي أفضل عن 400 مليون عربي من حيث القدرات العلمية والمالية والسياسية.. فالعلة فينا وليست في اليهود".

انتقادنا لليهود لامعنى له ..ومخاوفنا للتوسع الاسرائيلي غير مبررة.. اذا تسعة ملايين يهودي افضل عن 400 مليون عربي من حيث القدرات العلمية والمالية والسياسية..فالعلة فينا وليست في اليهود.. لماذا نحن نلقي اللوم دائما على الآخر.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "انتقادنا لليهود لا معنى له.. ومخاوفنا للتوسع الاسرائيلي غير مبررة.. إذا تسعة ملايين يهودي أفضل عن 400 مليون عربي من حيث القدرات العلمية والمالية والسياسية.. فالعلة فينا وليست في اليهود.. لماذا نحن نلقي اللوم دائما على الآخر.."

وقال في تغريدات منفصلة: "السلام ركيزة التنمية.. البعض يقول إن السلام مع اسرائيل لم يخدم الدول التي طبعت من قبل.. ولم يسهم في تنميتها.. نحن اصلا لدينا تنمية قبل السلام.. لكن السلام مع دولة محترمة كإسرائيل يخدم المنطقة".

وتابع قائلا: "ليس لدى اليهودي أي مشكلة سوى انه بخيل.. ويحب المال حبا جما.. يقول لي أحد الرفاق عزمني يهودي على افطار في الفندق.. قال عازمنك.. بعدين اتضح انه يسكن في الفندق على نفقة آخر.. والسكن مع الافطار محسوب على المضيف له.. قرأت كثيرا عن اليهود أكثر ما وجدت في التاريخ من امور احدثت ضدهم غضبا في البلدان التي كانوا فيها.. هي انهم يتحكمون في المال...طيب هذه مسبة.. وإلا شيء زين.. انصح العرب ان يتعلموا من اولاد عمهم الحنكة والدهاء".