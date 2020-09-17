داخلية الكويت تعلق على فيديو شجار وافدين عرب: صور بدولة خليجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شجارا دار بين مجموعة من المقيمين في الكويت مع آخرين من جنسية أخرى، لافتين إلى أنه وقع داخل الكويت.

بعد تداول مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ويتضمن قيام أشخاص من الجنسية العربية بالاعتداء بالضرب على مجموعة من الاشخاص من الجنسية الآسيوية. تؤكد الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني وبعد التدقيق والبحث تبين ان مقطع الفيديو تم تصويره خارج البلاد بأحد الدول الخليجية. https://t.co/Kmq5C5AF6n

الداخلية الكويتية عقّبت على مقطع الفيديو بتغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "بعد تداول مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام أشخاص من الجنسية العربية بالاعتداء بالضرب على مجموعة من الاشخاص من الجنسية الآسيوية.. تؤكد الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني وبعد التدقيق والبحث تبين ان مقطع الفيديو تم تصويره خارج البلاد بأحد الدول الخليجية".

ولم تقدم الداخلية الكويتية تفاصيل إضافية عن مكان التصوير أو الدولة التي صور فيها.