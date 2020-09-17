شاهد في دقيقة.. من هو محمد بن سلمان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—روى جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية في المملكة العربية السعودية، تجربته بالعمل مع ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان.

CEO of #Diriyah Gate Development Authority, shines light on his meetings with His Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman: "He is an exceptional human being and an extraordinary leader to this country." https://t.co/4EDcvnKDjp

وقال إنزيريلو في مقابلة نقلتها قناة الإخبارية السعودية: "بالنسبة لشخص عمل في السياحة لأكثر من 50 عاما، لم أر في حياتي شخصا مسؤولا في عمره (محمد بن سلمان) يعمل بجد ويهتم بشكل كبير بالتفاصيل".

وتابع قائلا: "يعلم عن الدرعية أكثر مما سأتعلمه طيلة حياتي، وعندما ألتقي معه وفريقنا،لا يمكنك تصديق كم هو منخرط في عمله، وبأسلوبه (محمد بن سلمان) لا يوجه أوامر، وأنت تفعل كذا وهذا يفعل كذا، ما الذي يجعل الدرعية أعظم؟ كيف يمكننا جذب الناس إلى هنا لرؤية جمالها.."

وأضاف: "ليس فقط هو (محمد بن سلمان) أذكى شخص في الغرفة (خلال الاجتماعات) ستعجب لإبداعه وذوقه الرفيع، ولكن المثير للاهتمام حوله في عمره، أن لديه انضباطا وحزما للحفاظ على الثقافة والتراث، هذا المكان ليس مجمعا ترفيهيا هذا المكان له قدسيته وهو يركز على ذلك بصورة كبيرة.."

واردف: "عندما نجلس جميعنا على الطاولة معه ونستمع لحديثه عليك أنم ترى الملاحظات التي تكتب لأنه عبقري ويتقبل المشورة، هو شخص استثنائي.."