السيسي يحذر المصريين ويؤكد "إحنا بنصلح اللي بقاله سنين متساب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذر الرئيسي المصري، عبدالفتاح السيسي الشعب المصري من "الخائنين والمتآمرين" مؤكدا وجود كلام كذب وجهل أقسم على أنه يرقى لدرجة "الخيانة والتآمر".

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، حيث قال وفقا لما نقله التلفزيون المصري: "أوعى حد يضحك عليكم.. بكلام كذب وجهل.. وأقسم بالله يرقى للخيانة والتآمر.. وانا بقسم بالله.. ده تآمر.. بتهدوا الدول ليه؟.. مش عاوز تساعد احنا متشكرين.. بس كمان ابعدوا عننا بشركم.. دى فيها 100 مليون.. عاوزنها تتقاتل وتتخرب.. احنا بنصلح اللى بقاله سنين متساب.. ومصرين".

وتابع قائلا: "الحكومة بتتحرق معايا وكل ما يعلموا أقول لسه.. مش كده والله العظيم الحكومة بتتحرق معايا.. عشان مصر مش تتحرق.. عشان اللى ضمايرهم ضاعت.. ومش همهم 100 مليون.. ويزروا والإساءة وتشكيك الناس البسطاء.. هتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا 100 مليون".

وكشف الرئيس المصري، أن تعداد سكان مصر سيصل إلى 193 مليون نسمة خلال 30 سنة، وذلك في إطار حديثه عن تأثير الزيادة السكانية على الاقتصاد المصري، قائلا إن هبوط قيمة الجنيه وازدياد الأسعار يعود للزيادة السكانية التي شهدتها مصر خلال الـ200 سنة الماضية حين كان يبلغ عدد السكان 4 مليون ووصل إلى 100 مليون.