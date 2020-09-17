وزير خارجية تركيا: مصر احترمت حقوقنا.. وبيننا مباحثات استخباراتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن مصر احترمت حقوق تركيا في اتفاق القاهرة مع اليونان وقبرص بشأن مناطق الصلاحية البحرية، رغم أن العلاقات السياسية ليست جيدة بين القاهرة وأنقرة.

وقال جاويش أوغلو، حول وضع العلاقات الحالية بين تركيا ومصر إنه "لا توجد محادثات مع مصر، فقط مباحثات على مستوى الاستخبارات"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، الخميس.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن مصر لم تنتهك في أي وقت الجرف القاري لتركيا في اتفاقيتها التي أبرمتها مع اليونان وقبرص الرومية بخصوص مناطق الصلاحية البحرية، وذلك رغم انتقادات رسمية تركية سابقة للاتفاق.

وتابع بالقول إن "مصر احترمت حقوقنا في هذا الصدد، ومن ثم لا أريد أن أبخسها حقها بدعوى أن العلاقات السياسية بيننا ليست جيدة للغاية، وبالتالي فإن إبرام اتفاق مع مصر بهذا الخصوص يقتضي تحسن تلك العلاقات السياسية".

وحول التوتر بين تركيا واليونان، قال جاويش أوغلو إن "الآونة الأخيرة شهدت رسائل معتدلة من اليونان بخصوص موضوع شرق المتوسط"، لكنه أضاف أن "اليونان لم تكف بعد عن سياساتها المتطرفة"، وتابع بالقول إن "تركيا مستعدة للمفاوضات دون شروط مسبقة، ويمكنها التفاوض والتباحث مع الجميع".