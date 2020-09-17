كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، ديفيد فريدمان، مقطع فيديو لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري وحديثه عن استحالة وجود اتفاق سلام بين إسرائيل والعالم العربي بصورة منفصلة عن السلام مع الفلسطينيين.

Thank God we did not follow this stale, misguided and conventional “wisdom” https://t.co/3NKrBEzIEW

وقال كيري في مقطع الفيديو: "لن يكون هناك سلام منفصل، بين إسرائيل والدول العربية، أود أن أجعل هذا الأمر واضحا تماما للجميع، سمعت العديد من السياسيين الرفيعين في إسرائيل يقولون أحيانا إن العالم العربي في مكان آخر الآن ما يتوجب علينا فقط هو التواصل معهم ويمكننا التوصل إلى شيء مع العالم العربي ونتعامل مع الفلسطينيين.."

وتابع قائلا: "لا لا لا.. أقول لكم ذلك أمرا أكد خلال الأسبوع الماضي لأنني تحدثت مع قادة من العالم العربي، لن يكون هناك اتفاق سلام متقدم ومنفصل مع العالم العربي بدون العملية الفلسطينية والسلام الفلسطيني، على الجميع أن يفهم ذلك، هذه حقيقة صلبة.."

وعلّق السفير الأمريكي على مقطع الفيديو هذا الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الخميس، قائلا: "الشكر للرب أننا لم نتبع هذا الأسلوب.. ’الحكمة‘ التقليدية المضللة".