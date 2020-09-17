عقوبات أمريكية تستهدف شركتين ومسؤولا مرتبطًا بحزب الله

(CNN)-- فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على شركتين مرتبطتين بحزب الله اللبناني ومسؤول واحد مرتبط بالحزب.

واستهدفت العقوبات شركتي "آرش للاستشارات" و"معمار للإنشاءات"، وهما شركتان قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان، من بين العديد من الشركات التابعة لحزب الله، التي يستخدمها في إخفاء نشاطه الاقتصادي والتهرب من العقوبات الأمريكية.

وأضاف بومبيو: "تعاون حزب الله مع الوزير اللبناني السابق يوسف فينيانوس لضمان فوز آرش ومعمار بعقود حكومية لبنانية بملايين الدولارات، وأرسلت الشركتان جزءً من هذه الأموال إلى المجلس التنفيذي لحزب الله.

وفي 8 سبتمبر أيلول، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فينيانوس لإساءة استغلال منصبه الوزاري في تقديم دعم مادي لحزب الله.

وكانت شركة آرك للاستشارات في السابق جزءً من شركة جهاد البناء، وهي شركة إنشاءات بارزة في حزب الله أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات في 2007 وما زالت تقدم الأموال لها.

وحسب بيان بومبيو، يشرف سلطان خليفة أسعد على "آرش ومعمار" وشركات حزب الله الأخرى في منصبه في المجلس التنفيذي لحزب الله، حيث يساعد في إدارة الشؤون البلدية للحزب. وينسق "أسعد" مباشرة مع هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، لتوجيه أنشطة هذه الشركات.