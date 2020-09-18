إحباط زواج طفلين في مصر "قبل خروج الطفلة العروس من الكوافير"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، الجمعة، عن تمكنه من إحباط زواج طفلين في منطقة سوهاج، لم يبلغا السن القانونية وذلك " "قبل خروج الطفلة العروس من الكوافير".

وقال سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفقا لبيان نشره المجلس على صفحته بفيسبوك: "خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغا عاجلا من أحد الأهالي يفيد بعزم والد طفلة تبلغ من العمر (15) عاما بتزويجها من طفل (17) عاما، مشيرا إلى اتمام الزفاف في ذات يوم البلاغ المقدم للمجلس".

وتابعت قائلة: "المجلس قام على الفور باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الزيجة حيث تم احالة الواقعة للجنة الحماية بالمحافظة وللجمعية الشريكة للتدخل العاجل وللتحقق من المعلومات الواردة واتخاذ التدابير اللازمة وقد قامت اللجنة الفرعية بتأكيد صحة المعلومات التي وردت بالبلاغ، وعلى الفور تم تحرير محضر بهذه الواقعة"، لافتة إلى أن "الطفل العريس كان متوجها إلى الطفلة (العروس) بالكوافير المتواجدة به لإتمام إجراءات الزواج".

وأضافت: "تم إبلاغ النيابة العامة والتي أمرت بإحضار الطفلين ووالدا الطفلين إلي سراي النيابة العامة ووقعوا على إقرار يتعهدون فيه بعدم تزويجهم للأطفال قبل بلوغهما السن القانونية، لافتة إلى أن النيابة تباشر إجراءاتها في هذه الواقعة"، كاشفة أن "الطفل العريس كان قد سبق له الزواج من طفلة أخرى لم تبلغ السن القانونية وذلك منذ عام وأنجب منها طفل ولم يقم باستخراج شهادة ميلاد له، حيث قام بطرد زوجته الطفلة من مسكنه وأخذ الطفل.."