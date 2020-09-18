دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت النيابة العامة المصرية، الخميس، بحبس رجل وزوجته يملكان قناة في موقع استضافة الفيديوهات (يوتيوب)، بتهمة استغلال ابنتهما "اقتصاديًا وتعريضها للخطر".

وبموجب أمر النيابة، تقرر حبس اليوتيوبر المصري الشهير أحمد حسن وزوجته (زينب) 4 أيام، بعد بلاغ تلقته من المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعد انتقادات لمقطع فيديو عبارة عن "مقلب" ظهرت خلاله الطفلة البالغة من العمر عامين في حالة بكاء شديد فزع بعدما غيرت والدتها لون بشرتها.

وفي بيان النيابة، قالت إن والدي الطفلة قصدا رفع نسب مشاهدة المقطع بقناة يوتيوب الخاصة بهما من أجل الحصول على الربح، بينما أنكر المتهمان ذلك.

كما أمرت النيابة بتسليم الطفلة إلى جدتها لوالدها، بعد توصية خبير اجتماعيّ بـ"خط نجدة الطفل"، الذي أكد استغلالها "تجاريًّا وتعريضها لإساءة نفسية وللخطر".

وذكر والدا الطفلة إنهما حذفا مقطع الفيديو، إلا أن البعض نسخه وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافا أنهما أرادا "توثيق مراحل حياتها مثل كثير من الناس – على حد تعبيرهما"، حسب البيان.

وأشارت النيابة العامة أنها طلبت تحريات إدارة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية المصرية حول الواقعة، التي بدورها قالت إن المتهمين استغلا حداثة عمر طفلتهما بقصد تحقيق مكاسب مالية.

ويتابع قناة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته في يوتيوب قرابة 6 ملايين شخص. وبلغ إجمالي عدد مشاهدات القناة، المنشأة منذ أغسطس آب 2017، أكثر من مليار و200 مليون مشاهدة.

يأتي هذا في وقت أثار القبض على والدي الطفلة جدلا في مصر، وسط دعوات إلى عدم حبسهما والاكتفاء بمنعهما من تقديم هذا النوع من المحتوى.