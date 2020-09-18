السيسي يستقبل رئيس الكونغرس اليهودي العالمي بحضور رئيس المخابرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، رونالد لاودر، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصري.

وتناول اللقاء آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك بعض جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، حيث أكد السيسي على "استراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وكذا أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي المتبادل لتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات تفرض المزيد من التنسيق والتشاور المنتظم بين البلدين الصديقين، خاصةً فيما يتعلق بدفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة، إلى جانب مواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف"، وفقا لما نقلته المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان على صفحته الرسمية بفيسبوك.

وأشاد لاودر "بتميز العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة، مثمناً في هذا الإطار دور مصر في إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بقيادة السيد الرئيس، إلى جانب التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، وكذلك الجهود المقدرة للسيد الرئيس في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش المشترك"، وفقا للبيان.

وأضاف المتحدث المصري أن "اللقاء تطرق إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد السيد الرئيس أهمية دفع العمل الدولي في الوقت الراهن نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، وهو الأمر الذي من شأنه فتح آفاق الاستقرار والازدهار والتعايش السلمي لكافة شعوب المنطقة".