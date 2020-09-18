دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيمنح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الأولى كقائد أعلى.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن نجل أمير الكويت الأكبر وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح سوف يتسلم الوسام كممثل نيابة عن والده، في حفل خاص مساء اليوم.

وبشأن منحه الوسام، قال البيت الأبيض إن أمير الكويت "كزعيم في الشرق الأوسط لعقود من الزمان، كان صديقًا وشريكًا للولايات المتحدة لا يتزعزع حقًا.. قدم دعمًا لا غنى عنه لأمريكا خلال عملية حرية العراق، وعملية الحرية الدائمة، وحملة هزيمة داعش".

وأضاف أن أمير الكويت يعتبر "أيضًا دبلوماسيًا لا مثيل له، حيث شغل منصب وزير خارجية بلاده لمدة 40 عامًا"، مُوضحًا أن "وساطته الدؤوبة في حل النزاعات في الشرق الأوسط قد نجحت في تجاوز الانقسامات في ظل أصعب الظروف.. ويسر فخامة الرئيس أن يمنح هذا التكريم لصديقه العزيز الأمير".

وأشار البيت الأبيض إلى أن وسام جوقة الاستحقاق من الدرجة الأولى يعتبر "وسام مرموق نادرًا ما يتم منحه ولا يمكن منحه إلا من قبل الرئيس، عادةً لرؤساء الدول أو رؤساء حكومات البلدان الأخرى"، لافتا أن آخر مرة تم تكريم أحد بهذا الوسام كان في عام 1991.

ويتواجد أمير الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استكمال علاجه بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، وذلك في 23 يوليو تموز الماضي.

وقبل سفره، فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.